وزير الشباب: القيادة السياسية تدعم أبناء الصعيد على مختلف المستويات

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالكيان الشبابي «سند شباب الصعيد»؛ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

استعرض الكيان الشبابي سند شباب الصعيد، إنجازات سند شباب الصعيد خلال الفترة الماضية، والتي تنوعت بين البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية والتثقيفية بمختلف محافظات الصعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بالإضافة إلى عرض خطة العمل السنوية لسند شباب الصعيد والتي تستهدف تنمية أبناء الصعيد من الشباب خلال عام2023 .

دعم كل المشروعات المبتكرة من سند الصعيد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم القيادة السياسية لأبناء الصعيد على كافة المستويات والتي من بينها المشروعات القومية الكبيرة والعديدة المنفذة في الصعيد والتي تستهدف تنمية الفرد والمجتمع.

وأشاد وزير الشباب بمجهودات وكلاء ومديري مديريات الشباب والرياضة بالصعيد والتنسيق المستمر مع الكيانات الشبابية وخاصة كيان سند شباب الصعيدي، مثنياً على إنجازات سند شباب الصعيد خلال العام الماضي والتي استهدفت تنفيذ 23 برنامجاً ومبادرة لشباب الصعيد بالتنسيق مع الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، موجهاً بدعم خطة سند شباب الصعيد والتي تستهدف تنفيذ 19 نشاطاً وبرنامجاً خلال عام 2023.

اوضح وزير الشباب دعمه الكامل لكل المشروعات والبرامج والمبادرات المبتكرة من سند شباب الصعيد، موجهاً بتوسيع تنفيذ مبادرات تشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية وتنشيط العمل التطوعي بمراكز شباب الصعيد.

عقد مذكرات تفاهم مشتركة لخدمة شباب المحافظات

وجه الدكتور أشرف صبحي بدعم الكيانات الشبابية في عقد مذكرات تفاهم مشتركة بينهم خدمة لشباب المحافظات ، بالاضافة الي تدشين وحدة للسياسات بكل كيان شبابي تستهدف رسم السياسات وطرح الافكار الخاصة بالكيان، وربطها بوحدة السياسات وتطوير الاعمال بوزارة الشباب والرياضة .

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والسادة وكلاء ومديري ومعاوني مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الصعيد، والدكتور عبد المنعم أبو جبل رئيس سند شباب الصعيد، و (300) عضو من أعضاء سند شباب الصعيد من مختلف محافظات الصعيد .