«الإفتاء» توضح حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم عيد

قالت دار الإفتاء المصرية إنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك.

صلاة الجمعة يوم العيد

وأضافت الدار أنّه إذا جاء العيد يوم الجمعة: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها.

الإفتاء

وتابعت الإفتاء: «أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».