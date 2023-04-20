متى ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر ولمن تعطى؟.. دار الإفتاء تجيب

متى ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر ولمن تعطى؟.. تساؤل يشغل بال عدد من المسلمين خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع نهاية شهر رمضان المبارك، وحلول عيد الفطر 2023، وهو ما يجيب عنه هذا التقرير.

متى ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر ولمن تعطى؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في الإجابة على متى ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر ولمن تعطى؟ أنَّه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنَّها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».

وتابعت «الإفتاء» في الإجابة على متى ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر ولمن تعطى؟ أنَّه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنَّه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

وعن الإجابة عن سؤال لمن تعطى زكاة الفطر، أوضحت «دار الإفتاء» أنَّ مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].