هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين؟.. تساؤل يشغل بال عدد من المسلمين الذين ينتظرون مولودا جديدًا، فيرغب منهم معرفة هل يجب إخراج زكاة الفطر للجنين أم لا؟، وهو التساؤل الذي أجابت عنه دار الإفتاء.

هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين؟

وللإجابة على تساؤل هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين؟، أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ«الإفتاء» على موقع فيس بوك.

وبشأن هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين؟ أجاب «عبدالسميع» قائلا: إن الزكاة لا تجب إلا على من غربت عليه شمس آخر يوم رمضان، أما إذا مات أحدهم قبل غروب الشمس فلا تجب عليه الزكاة ويجوز إخراجها ولكنها تعد صدقة وليست زكاة.

تعرف على هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين؟

وتابع في الإجابة على سؤال هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين؟ قائلا: «إذا ولد مولود ليلة العيد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه الزكاة وأيضًا يمكن إخراجها لكنها تكون صدقة، ونفس الشيء إذا تم إخراج الزكاة على الجنين في بطن أمه حيث تكون صدقة وليست زكاة».

واستكمل، أن هناك فرق بين حد الوجوب وحد الجواز، إذ أن حد الوجوب في الزكاة ينطبق على من غربت عليه آخر شمس في رمضان، وذلك ضمن الإجابة على هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين؟.