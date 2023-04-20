قيمة زكاة الفطر 2023.. دار الإفتاء تحددها حبوبا ونقدا

قيمة زكاة الفطر 2023، محل تساؤل عدد من المسلمين، خاصة بعد أن أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنّ زكاة عيد الفطر 30 جنيهًا بحد أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لهذا العام، مطالبًا بالإسراع في إخراج زكاة الفطر لمن يستحقها، باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام الخمسة.

قيمة زكاة الفطر 2023

وبخصوص موضوع قيمة زكاة الفطر 2023، أوضح مفتي الجمهورية، أنّ قيمة زكاة الفطر للفرد 2023، ستكون 30 جنيهًا عن كل فرد بحد أدنى، وقيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر 20 جنيهًا لهذا العام.

وأكّد مفتي الديار المصرية، استحباب زيادة قيمة زكاة الفطر للفرد 2023 لمن أراد، والله يضاعف لمن يشاء، وفيما يتعلق بواحدة من شروطها وهي طريقة إخراجها، أكّدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنّ زكاةُ الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلًا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.

قيمة زكاة الفطر

وواصلت دار الإفتاء، أنّ إخراجُ زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أنّ إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا.

واستكمالًا للحديث عن موضوع قيمة زكاة الفطر 2023 وشروطها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنّها فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.

وأوضحت أنّ الله عز وجل شرعها طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والبيهقي.