تفاصيل الحصول على تمويل لفتح مشروع الكافيهات من البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري عن برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشهر أبريل سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمي أو التجاري، ومن بينهم تمويل الكافيهات.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري، لشهر أبريل 2023، على مشروع الكافيهات التابع للقطاع الخدمي، حيث إن يمكن تمويل المشروع بجميع تجهيزاته حتى 85% من قيمته، وتكاليف التشغيل من خامات وطاقة وأجور.

تمويل مشروع الكافيهات

كما يمكن تمويل حق الانتفاع من العلامات التجارية حتى 40% من قيمتها، بحسب البنك الأهلي المصري، والحد الأقصى للتمويل يكون 2 مليون جنيه في حال عدم توافر قوائم مالية ولكن في حال توافرها يكون الحد الأقصى 3 ملايين جنيه.

ويعمل صاحب المشروع على السداد عن طريق أقساط متساوية، والحد الأقصى هو 5 سنوات، وبالنسبة لسعر العائد في حال كان من مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات يكون 5% فقط.

فيما إذا كان من خلال جهاز تنمية المشروعات يكون بحسب آخر تسعير، وفي حالة الإقراض من موارد البنك يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

مستندات برامج التمويل

ويحتاج البنك الأهلي المصري من المستندات صورة من بطاقة الرقم القومي سارية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وبعض من الأوراق الأخرى للحصول على تمويل مشروع الكافيه.