كم يدفع البنك الأهلي المصري عائدا على وديعة الـ3 سنوات؟

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار الفائدة على الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة ومن بينهم وديعة الـ3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه ونستعرض التفاصيل في السطور التالية.

وبحسب أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على وديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات، يكون العائد7%.

وديعة الـ3 سنوات من البنك الأهلي

ويمكن الاقتراض على ضمان الوديعة حسب القواعد والتعليمات في البنك الأهلي المصري، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة.

ويوفر البنك الأهلي المصري أيضا ودائع أخرى من مدة أسبوع وحتى 7 سنوات، ويكون مدة الأسبوع والأقل من 15 يوما أو أقل من شهر الحد الأدنى 100 ألف جنيه وسعر العائد 5%.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي

وبالنسبة لوديعة الشهر والشهرين والأقل من 3 أشهر، الحد الأدنى ألف جنيه، وسعر العائد 5.50%.

وعن وديعة السنة لأقل من سنتين يحصل صاحبها على عائد 7.50%، وكذلك على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات.

ووديعة الـ6 سنوات والأقل من 7 سنوات في البنك الأهلي المصري يكون سعر العائد 6.75%، وهو نفس العائد على الـ7 سنوات فأكثر.