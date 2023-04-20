رشا مهدي: فخورة بالمشاركة في الملحمة الوطنية الكتيبة 101

أعربت الفنانة رشا مهدي عن سعادتها بالمشاركة خلال موسم رمضان 2023 في مسلسل بحجم "الكتيبة 101" للمخرج محمد سلامة، والعمل الذي يضم عديدت من العناصر المميزة أمام وخلف الكاميرات.

وقالت رشا مهدي، في بيانٍ: شخصية إيمان بها كثير من ملامح الجذب، هي أم وزوجة لضابط يجسده الفنان آسر ياسين والذي شعرت بجواره بتفاهم كبير، نحن أصدقاء ولكنها المرة الأولى التي أتعامل معه فنيا، وحدث بيننا بينا توافق كبير.

وأضافت رشا مهدي: كان السبب الرئيسي الذي حمسني للمسلسل هو كونه أحد الأعمال الوطنية الذي يرصد بطولات جيشنا المصري العظيم وأبطاله ممن ضحوا بحياتهم في مواجهة الإرهاب الخسيس الذي كان يخطط لتدمير مستقبل هذا البلد.

سيناريو العمل ركز على نماذج مشرفة من أهل سيناء

وشددت رشا مهدي أن الكتيبة 101 بمثابة تحدٍ درامي غني، وتابعت: وتأثرت جدا بكل البطولات اللي شهدتها هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وسيناريو العمل ركز على نماذج مشرفة من أهل سيناء والبطولات اللي قدموها بشجاعة في مواجهة الارهاب.

واختتمت رشا مهدي: قدم المخرج محمد سلامة بصمة خاصة عبر الأحداث على كل المستويات وصنع ملحمة تلفزيونية بها عناصر إبهار مختلفة لكل أفراد العائلة، وسعيدة للغاية بالتعاون معه في رمضان 2023.