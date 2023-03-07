تفاصيل مشاركة الفنانة رشا مهدي في السباق الرمضاني 2023

تشارك الفنانة رشا مهدي في سباق الدراما الرمضانية 2023، بمسلسل «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة، والذي يجمع في بطولته آسر ياسين وعمرو يوسف بجانب عدد من نجوم الدراما، وينتمي لأعمال الدراما الوطنية.

ويعتبر الموسم الرمضاني 2023 الـ21 في مشوار الفنانة رشا مهدي الفني، حيث ارتبط بها الجمهور منذ أول أعمالها في مسلسل «أميرة في عابدين» مع الفنانة سميرة أحمد في موسم الدرما الرمضانية 2002.

شاركت رشا مهدي في مسلسل «مسألة مبدأ» بطولة الفنانة إلهام شاهين وقدمت دور شقيقتها «تميمة»، وتوالت بعدها الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي رسمحت ملامح مسيرتها الفنية الممتدة.

أعمال رشا مهدي في دراما رمضان

وواصلت رشا مهدي نجاحها حيث وقفت أمام الفنانة يسرا في مسلسل «لقاء على الهواء»، الذي عرض في رمضان لعام 2004 وقدمت دور شقيقتها ضمن الأحداث، وتوالت الأعمال التي شاركت بها حتى أصلبت من أبرز الوجوه خلال الموسم الرمضاني، ومن أبرزها: «بالشمع الأحمر»، «المواطن أكس»، «تحت الأرض»، «على كف عفريت»، «الشك» و«رمضان كريم».

رشا مهدي تقف أمام الزعيم في «العراف» و«أستاذ ورئيس قسم»

كما عملت الفنانة الشابة مع الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل بداية من «العراف» في رمضان عام 2013، ثم «أستاذ ورئيس قسم» في رمضان 2015، وقالت «مهدي» في تصريحات سابقة لها إنها تعتبر نفسها محظوظة بالعمل مع عادل إمام ويسرا، مؤكدة أنه حقق لها جماهيرية كبيرة.