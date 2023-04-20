عباس أبو الحسن لـ أنا والقناع: الممثل مش لازم يكون واعظ إنما يطرح تساؤلات

قال الفنان عباس أبوالحسن، إنه محظوظ في التمثيل لكن ليس محظوظا في الكتابة، متابعا: «مش بيجيلي كتابة، أنا اللي بروح للكتابة، ورفضت حاجات كتيرة لمدة 6 سنين بعد عمارة يعقوبيان».

الأفلام صناعة

وأضاف عباس أبوالحسن خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن الأفلام هي صناعة يجب أن تعود بدخل معين، ولكي يتحقق ذلك لابد أن يكون هناك نجم.

الفن ليس برسالة

وأشار إلى أن الفن ليس برسالة والفنان ليس بصاحب رسالة، متابعا: «أفضل وأسهل طريقة لتوصيل الرسالة كتابة المقالة، بينما الفيلم أو الدراما أداة غير مباشرة وعملية ترفيهية 100% في المقام الأول، بما فيها أعظم الأفلام الموجودة».

وواصل: «الممثل لا يجب أن يكون أخلاقيا أو واعظا أو محافظا على قيم معينة، ولكن يمكن أن يطرح تساؤلات».