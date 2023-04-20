مصرع طفلة غرقا داخل مصرف مائي بالغربية

لقيت طفلة في العقد الأول من العمر مصرعها غرقا داخل إحدى الترع المارة بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حال لهوها أمام منزلها، وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى السنطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بالعثور على جثة طفلة

كان مأمور مركز شرطة السنطة، وقوات الإنقاذ النهري، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة طفلة في العقد الأول من العمر، داخل أحدي الترع المارة بقرية شبرا بلولة، التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري إلي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفلة تدعي «شهد. م. ع» وتبلغ من العمر 6 سنوات، ومقيمة بقرية شبرابلوله، التابعة لمركز ومدينة السنطة، غرقا داخل أحدي الترع المارة بالقرية حال لهوها.

انزلقت قدمها ولقت مصرعها

وكشفت التحريات، أن الطفلة خرجت من منزلها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قبيل أذان الظهر، إلا أن عثر عليها داخل أحدي الترع، وتبين أنه حال تواجدها بالقرب من الترعه، انزلقت قدمها، ولقت مصرعها متأثرة بإسفكسيا الغرق، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى السنطة المركزي.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.