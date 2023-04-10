مصرع طفلة دهستها سيارة ربع نقل أثناء عودتها من الحضانة في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها إثر حادث أليم، وقع اليوم على الطريق بالقرب من قرية العصافرة بالدقهلية، بعد أن دهستها سيارة ربع نقل، وذلك حال عودته من الحضانة وجري نقلها إلي مستشفي المطرية المركزي وإيداع الجثمان بالمشرحة، لحين استكمال الإجراءات اللازمه ودفنها.

مصرع طفلة في حادث

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز المطرية، يفيد وقوع حادث سير على الطريق بالقرب من قرية العصافرة، بعد اصطدام سيارة ربع نقل بطفلة، ونتج عن الحادث وفاتها وتم نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي.

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بعد اصطدام سيارة ربع نقل بطفلة علي الطريق بالقرب من قرية العصافرة بالدقهلية، مما أسفر علي وفاة لوجي ماهر بحيري، 5 سنوات، إذ كانت في طريقها للعودة من الحضانة للمنزل، إلا أن سيارة صدمتها، ولقيت مصرعها.

نقل الطفلة إلى المستشفى

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافها، وتبين وفاتها، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي، وإيداعها بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.