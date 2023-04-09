مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء اللعب أمام المنزل في المنوفية

شهد مركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرع طفلة تدعى «س.ح» أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لعبها بالقرب من منزل أسرتها، حيث لقيت مصرعها في الحال، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

التحفظ على سائق السيارة المتسببة في مصرع الطفلة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين أن الطفلة تبلع من العمر 5 سنوات، وتم التحفظ على سائق النقل الثقيل ويدعى «ا.ف» 40 عاما، وبسؤاله أكد أنه أثناء سيره فوجئ بوجود الطفلة أمامه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول تفاصيل الحادث.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع طفلة أمام منزلها بدائرة المركز، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة إلى المستشفي ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر يحمل رقم 6532 من منوف، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ولقيت طفلة أخرى في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء أمس، مصرعها أسفل عجلات سيارة أثناء وقوفها في الشارع، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من مركز شرطة أشمون، وبالعرض علي جهات التحقيق صرحت بدفن الجثة.