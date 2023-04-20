 محافظ الجيزة يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري، يؤكد روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدا كنسيا ضم الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة والأنبا يوحنا اسقف شمال الجيزة وتوابعها، والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والقس بشير أنور راعي الأقباط الإنجليين، والوفود المرافقة لهم؛ لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

روح الوحدة الوطنية

وقد أعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية، مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصري هي الضمانة الوحيدة لمواجهة أي تحديات.

علاقات الود والمحبة

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اللقاء علي تقديم التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري.