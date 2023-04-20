64 شاطئ و24 حديقة عامة بالإسكندرية تستقبل المواطنين في عيد الفطر 2023

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، شاطئ السرايا والممشى السياحي بنفق و كباري السادات، للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الاستعداد لاستقبالهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما اطمأن المحافظ من جاهزية الشواطىء لاستقبال المصطافين من أهالي وزائري اﻹسكندرية خلال أيام العيد، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

شواطئ الإسكندرية في عيد الفطر 2023

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الاستعدادات بشاطئ السرايا والممشى السياحي بنفق و كبرى السادات، مشيرا إلى أن عدد الشواطئ بالإسكندرية 64 شاطئ منها 2 شاطئ مجاني و5 شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها 5 جنيه للفرد ، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها خلال الأيام السابقة لتكون شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن شواطئ الإسكندرية دائما ترحب وتُسعد بزوارها سواء من أهالي الإسكندرية أو زائريها من جميع المحافظات الأخرى.

غرفة عمليات في الإسكندرية خلال عيد الفطر

قال محمد الشريف إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة.

حدائق الإسكندرية في عيد الفطر

وأضاف المحافظ أن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعين على مستوى الأحياء مجهزين لاستقبال زوار الإسكندرية خلال خروجات عيد الفطر، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء، مؤكدا أنه جاري زيادة معدات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة في المدينة بشكل عام.