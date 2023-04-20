ليبيا تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا، أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا، في فيديو مسجل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه قد تم رؤية الهلال الليلة، وعليه فإن غدا الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام 1444هجري.

وقدمت اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا، التهاني للشعب الليبي جميعا بالعيد، وتسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم ويهديهم جميعا سبيل الرشاد وأن يمن على ليبيا الأمن والرخاء.