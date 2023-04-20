قبل عيد الفطر.. زراعة 1000 شجرة مثمرة بقرية كفور بلشاي بكفر الزيات

قامت الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاي، التابعة لمجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بزراعة 1000 شجرة مثمرة مثل الليمون والجوافة والزيتون، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة.

زراعة 1000 شجرة مثمرة

وقال إبراهيم عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاي، لـ«الوطن» أنه تم زراعة 1000 شجرة مثمرة، من الليمون والجوافة، والزيتون، وذالك بطول كيلو متر، داخل قرية كفور بلشاي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة، وذلك من أجل الحصول على هواء نقي، ومن أجل مجابهة التغيرات المناخية، وتوسيع المناطق الخضراء.

وأشار عبد الحافظ في حديثه لـ«الوطن» أن عملية زراعة الأشجار استغرقت نحو يومين، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى استعداد لعيد الفطر المبارك، ومنع كافة الإجازات، كما جرى رفع كميات من القمامة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وصيانتها.

الانتهاء من أكبر خطة رصف

ومن جانبه قال عادل داود رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من رصف وتخطيط مدخل ومدينة كفر الزيات، وشوارع الرئيسية، والحيوية، وتركيب بالوعات لصرف مياه الأمطار ووضع الأعمدة الديكورية وزراعة الأشجار وذلك بطول 1200 متر وعرض 20 مترا وذلك بإجمالي تكلفة 12مليون جنيه.