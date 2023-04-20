السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير منطقة تبوك لتهنئته بعيد الفطر

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر، حكومةً وشعباً، بدوام الخير والازدهار.

وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة، متمنياً للشعب السعودي الشقيق والأمة العربية والإسلامية كل الرخاء والأمن والاستقرار.