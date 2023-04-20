موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية.. بينها فلسطين والسعودية

مع إعلان معظم الدول العربية عن أن غدًا الجمعة هو غرة شهر شوال المبارك، يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة ومتابعة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية، والتي تحتل مكانة كبيرة في قلوب الكثيرين، ففيها يخرج جميع أفراد الأسرة إذا كان الرجال أو النساء أو الأطفال وكبار السن.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة "الوطن" ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية مثل السعودية والكويت وفلسطين وعدد من الدول الأخرى.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444

وكشفت المحكمة العليا السعودية إن اغد الجمعة هو غرة شهر شوال المبارك، وأن اليوم الخميس هو أخر أيام شهر رمضان المبارك، وبهذا يكون موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 في منطقة جدة في تمام الساعة 5:35 صباحا، وفي المدينة المنورة تكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحا، بينما في منطقة الخبر في تمام الساعة 5:42 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2023

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ويكون موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2023 في المحافظات كالآتي، في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا، في الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحًا، أما الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحًا، وتكون في بورسعيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا، وفي السويس في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ويكون موعد صلاة عيد الفطر في الكويت في تمام الساعة 6:07 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2023

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الخميس، أن يوم غدٍ الجمعة 21 أبريل 2023، هو أول أيام عيد الفطر.

حدد الشيخ محمد حسين، إن موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين لهذا العام 1444هـ، الساعة 5:35 صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك، وبهذا يكون موعد صلاة عيد الفطر في القدس في تمام الساعة 6.14 بينما في قطاع غزة تمام الساعة 6.13 صباحا، وفي حيفا تمام الساعة 6.03 صباحا، ورام الله تمام الساعة 6.15 صباحا، أما في يافا تكون الساعة 6.02 صباحا، وفي الرملة تمام الساعة 6.05صباحا، بينما في جنين والنصره تكون في تمام الساعة 6.01 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في الأردن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية عن موعد صلاة عيد الفطر في الأردن في جميع المساجد في المملكة غدا في تمام الساعة 06:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الجزائر

وجاء موعد صلاة عيد الفطر في الجزائر، في ولاية سوق أهراس غدا في تمام الساعة 6.30 صباحا، وفي ولاية جانت الساعة 6.45 صباحا، بينما في ولاية سعيدة غرب الجزائر الساعة 7 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في تونس

أما موعد صلاة عيد الفطر في تونس سيكون الساعة 6:10 صباحا بتوقيت تونس العاصمة.

صلاة عيد الفطر في المغرب

وفق ما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، يكون موعد صلاة عيد الفطر في المغرب في تمام الساعة 4:47 صباحًا.