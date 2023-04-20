عباس أبو الحسن عبر أنا والقناع: ارتكبت خطيئة في حق إخواتي البنات

قال الفنان عباس أبوالحسن، إن برنامجه «حوارات مع عباس» على اليوتيوب كان يهدف من خلاله الرغبة في التواصل مع إناس لديهم تجارب شخصية ملهمة في الحياة، والتواصل معهم على المستوى الإنساني والصعوبات التي واجهوها وكيفية تغلبهم عليها.

خبرته في مشواره كإنسان

وأضاف عباس أبوالحسن، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن برنامجه «زتونة» خبرته في مشواره كإنسان، متابعا: «دة بيخليني أدخل مع الضيف في مستوى حوار محدش يقدر يوصله معاه».

اعتراف على الهواء

واعترف بأنه ارتكب خطيئة في حق إخوته البنات، متابعا: «كنت مدفوع بيها بتراكمات الطفولة، فاتصرفت تصرفات مش شبهي ولا تليق بيا ولا بيهم، ولما فوقت بسرعة صلحت كل ده، لكن تظل النقطة دي نقطة مضايقاني في حياتي مهما كفرت عني لأني لما عملتها مكنتش في وعيي».