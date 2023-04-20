هل يجوز تقليم الأظافر يوم عيد الفطر؟.. «الإفتاء» توضح

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، ويستعد المسلمون لاستقبال العيد باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في إحياء ليلة العيد أو التطهر والتطيب كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتساءل البعض عن هل يجوز تقليم الأظافر يوم عيد الفطر أم لا؟.

هل يجوز تقليم الأظافر يوم عيد الفطر؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في الحديث عن هل يجوز تقليم الأظافر يوم عيد الفطر أنه يجوز في استقبال عيد الفطر المبارك يستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، كما أنه يستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج، واستشهدت في حديث عن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى" أخرجه ابن ماجه والبيهقي، ولما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ" أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم.

التطيب والتزين في العيد

وتابعت الإفتاء خلال حديثها عن هل يجوز تقليم الأظافر يوم عيد الفطر أن يستحب للرجل التزين وينظف ويحلق شعره، كما يستحب أن يستاك ويطعم شيئا، وذلك لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ"، وفي رواية: "وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا" أخرجه البخاري؛ موضحة أن يوم عيد الفطر يعد أيام الصيام، فيخرج المسلم زكاة الفطر قبل أن يخرج، وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ، وَتَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ" أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"؛ ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبًا إليه.