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ثبوت رؤية ‎هلال شوال في الجزائر.. الجمعة أول أيام ‎عيد الفطر

كتب:

محمد علي حسن
10:43 م | الخميس 20 أبريل 2023
الجزائر تحتفل غدا بعيد الفطر المبارك

الجزائر تحتفل غدا بعيد الفطر المبارك

أعلنت لجنة الأهلة بالجزائر ثبوت رؤية ‎هلال شوال وأن غدا الجمعة أول أيام ‎عيد الفطر المبارك.

وفي هذا السياق؛ قدم  الرئيس الجزائري  عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تهانيه، إلى الشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام.

كما توجه رئيس الجمهورية الجزائرية بتهانيه الى كافة الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في كلمة الرئيس تبون: «عيد مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير»، معربا عن خالص التقدير للسلوك التضامني المعهود لدى الجزائريين، متوجها بخالص التهاني لكل الجزائريين داخل وخارج البلاد.

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