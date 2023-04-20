بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك يتساءل الناس عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل بالخطوات وعدد التكبيرات، وذلك لأن صلاة العيد هي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضيف الأجواء الروحانية التي ننتظرها جميعا كل عام بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ولكن يتعثر على البعض أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد، لذلك نقدم في السطور التالية كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل بالخطوات وعدد التكبيرات.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل بالخطوات وعدد التكبيرات

وقالت دار الإفتاء المصرية عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل بالخطوات وعدد التكبيرات أنها تكون بنفس طريقة صلاة العيد المعتادة في المسجد، وذلك في الخطوات التالية:

- يقوم المسلم بصلاة ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام الأولى قبل قراءة الفاتحة، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة.

- ثم يجلس المسلم للتشهد ويسلم.

وأوضحت الإفتاء في كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل بالخطوات وعدد التكبيرات أنه لا يوجد خطبة بعد أداء صلاة العيد في المنزل، كما أن وقت صلاة العيد يبدأ من وقت ارتفاع الشمس، أي بعد الشروق بنحو ثلث ساعة ، ويمتد حتى ذهاب الشمس، أي قبل وقت الظهر.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر بعدد التكبيرات

وأشارت دار الإفتاء إلى أن عدد تكبيرات صلاة العيد تختلف في الركعة الأولى عن الثانية، كما أن عدد التكبيرات في صلاة العيد تختلف في المذاهب الأربعة، إذ يرى الشافعية أن عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وخمس غير تكبيرة القيام بالنسبة لعدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الثانية، أما عند الماليكة فيبلغ عدد تكبيرات صلاة العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام وخمس في الثانية، غير تكبيرة القيام.