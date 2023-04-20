تونس تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، في كلمة بثت على القناة الوطنية (عمومية)، توجّه بها للشعب التونسي مساء الخميس 20 أبريل 2023 أن الجمعة 21 أبريل 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك والأول من شهر شوال 1444.

هذا وتمت عملية تحري هلال عيد الفطر من العاصمة التونسية تحديدًا من هضبة سيدي بالحسن الشاذلي وأضافت، في ذات البيان، أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية.

هذا وأعلنت كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المُتحدة الجمعة أول أيام عيد الفطر المُبارك.

وأعلنت العديد من الدول الإسلامية بدء احتفالها بعيد الفطر المبارك يوم السبت 22 أبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال حتى اليوم الخميس.

وكانت ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة أعلنت أن بداية أيام شوال ستكون بعد غد السبت، وذلك وفقًا لما نقله مركز الفلك الدولي.