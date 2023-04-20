تعذر رؤية الهلال في دولتين عربيتين.. وسكان ثالثة في حيرة «سحور أم عيد»

أعلنت معظم الدول العربية موقفها من رؤية هلال شهر شوال وتحديد اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، سواء بالثبوت أو التعذر، حيث كان ضمن الدول التي أعلنت ثبوت رؤية هلال شوال وأن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان والجمعة أول أيام شهر شوال، مصر والمملكة العربية السعودية وقطر و الأردن والبحرين وتونس والجزائر والكويت والعراق وليبيا، وتعذر رؤية الهلال في دولتين الأولى من حيث الإعلان سلطنة عمان والثانية المملكة المغربية، ولكن الدولة العربية الثالثة التي لم تعلن حتى الآن ثبوت أو تعذر رؤية هلال شوال هي دولة موريتانيا.

سلطنة عمان تعلن غدا المتمم لشهر رمضان

أعلنت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر شوال في سلطنة عمان لهذا العام 1444هـ، مساء اليوم، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ويكون غدا الجمعة المتمم لشهر رمضان، والسبت غرة شهر شوال 1444 هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق 22 أبريل 2023.

المغرب يعلن تعذر رؤية هلال شوال

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، مساء اليوم الخميس، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب بعد غدٍ السبت 22 أبريل 2023، الموافق لفاتح شوال 1444 هجرية؛ ليكون شهر رمضان الفضيل قد أكمل 30 يومًا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنّها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

موريتانيا تطلب من مواطنيها مراقبة رؤية هلال شهر شوال

طلبت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا من جميع المواطنين مراقبة رؤية هلال شهر شوال للسنة الهجرية 1444، مساء الخميس، التاسع والعشرين من رمضان، الموافق 20 أبريل 2023.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، تسلمت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، إنّها ترجو من كل من رأى هلال شوال أن يرفع رؤيته عن طريق لجانها الفرعية.

وفيما يلي نص البيان: «تطلب اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة من جميع المواطنين في موريتانيا، مراقبة هلال شهر شوال للسنة الهجرية 1444، مساء الخميس التاسع والعشرين شعبان ، الموافق 20 أبريل 2023 أي ليلة الجمعة».

كما نقلت وسائل الإعلام الموريتانية عن مصادر من اللجنة الوطنية لمراقبة الأهلة، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي اتصال يثبت رؤية هلال شوال 1444هـ.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة تجتمع الآن في مباني وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، لم تتلق أي اتصال يؤكد رؤية هلال شوال.