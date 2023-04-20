سلطنة عمان تعلن غدا المتمم لشهر رمضان.. والسبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر شوال في سلطنة عمان لهذا العام 1444هـ، مساء اليوم، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ويكون غدا الجمعة المتمم لشهر رمضان، والسبت غرة شهر شوال 1444 هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق 22 أبريل 2023.

وبهذه المناسبة، تقدّم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى جل وعلا أن يُعيد على جلالته هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة.

كما تهنئ الوزارة الشعب العماني والأمّة الإسلامية جميعًا بهذه المناسبة المباركة.