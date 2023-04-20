موريتانيا تطلب من مواطنيها مراقبة رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم

طلبت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا من جميع المواطنين مراقبة رؤية هلال شهر شوال للسنة الهجرية 1444، مساء الخميس، التاسع والعشرين من رمضان، الموافق 20 أبريل 2023.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، تسلمت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، إنّها ترجو من كل من رأى هلال شوال أن يرفع رؤيته عن طريق لجانها الفرعية.

وفيما يلي نص البيان: «تطلب اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة من جميع المواطنين، مراقبة هلال شهر شوال للسنة الهجرية 1444، مساء الخميس التاسع والعشرين شعبان ، الموافق 20 أبريل 2023 أي ليلة الجمعة».

وأضافت اللجنة في البيان: «ترجو من كل من رأى الهلال ، رفع رؤيته عن طريق لجانها الفرعية لمراقبة الاهلة، أو الاتصال بأحد الأرقام المجانية التالية 80003003 - 80003004».

كما طلبت اللجنة من أعضائها المركزيين، التواجد لدى وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي في التاريخ المحدد أعلاه عند الساعة السادسة مساء بتوقيت نواكشوط.