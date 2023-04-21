حاتم صلاح يروج للحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 7: «اللي جاي أحسن»

روج الفنان حاتم صلاح الذي يجسد دور نفادي في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع للحلقة الأخيرة، والتي تذاع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكتب حاتم صلاح قائلا: «كل سنة وأنتوا طيبين وعيد سعيد يارب تابعت رد فعلكوا وكل كلمة حلوة كتبتوها وكان نفسي أشكر واحد واحد.. بس أشكركوا كلكوا من كل قلبي والله وأتمنالكوا دايما السعادة وأتمني دايما ربنا يوفقني اني افضل عند حسن ظنكوا.. لسة مكملين معاكوا بكرة في أول يوم العيد الحلقة الأخيرة من الكبير أوي اشوفكوا دايما علي خير واللي جاي أن شاء الله يبقى أحسن .. كدب اللي قال محدش حبك يا نفادي غير أمك».

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، كما ضم مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية، علاء مرسي وجسد دور مريض نفسي، الراقصة البرازيلية لورديانا، نور اللبنانية في دور استشاري علاقات زوجية، محمد محمود، أوتاكا ومحمد توب.