الفنان حاتم صلاح: انتظروا مفاجآت مع «حزلقوم» في «الكبير أوي»

أعرب الفنان حاتم صلاح عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذى حققه دوره فى مسلسل «الصفارة» بتجسيده شخصية علاء مع الفنان أحمد أمين، واستكماله لنجاح دور «نفادى» فى الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوى» مع الفنان أحمد مكى.

وقال حاتم صلاح لـ«الوطن»: «الله كرمه كبير للغاية، لم أكن أتخيل فى يوم من الأيام أن أحقق كل هذه النجاحات، والفضل هنا بعد الله سبحانه وتعالى للمخرج أحمد الجندى، على كل شىء قدمه لى فى حياتى، يكفى أنى فى هذا الموسم قد وقفت بجانب نجمين كبيرين فى مسلسل «الكبير أوى» وهما أحمد مكى وأحمد السقا، حيث حل علينا «السقا» ضيفاً فى هذا الموسم».

وأشار «صلاح» إلى أن الموسم الجارى من «الكبير أوى» سيتضمن عدداً كبيراً من المفاجآت التى لن يتوقعها المشاهدون، قائلاً: «ما زالت حلقات الكبير أوى لم تظهر بعد جميع تفاصيلها، فهناك مفاجآت ستظهر خلال الحلقات المقبلة مع ظهور شخصة حزلقوم».

لم أتوقع وقوفي أمام نجمين بحجم «مكي والسقا».. وأنا شخص عاشق للكوميديا

وأكد حاتم صلاح أن الفنان الكوميدى لا بد أن يترك بصمة مع الجمهور تربطه به وهو ما حدث مع الغمزة الخاصة بشخصية نفادى التى يقدمها فى مسلسل «الكبير أوى 7»: «الغمزة هى من ابتكار المخرج أحمد الجندى، ولكننا جميعنا نتدخل فى تكبير الشخصية بإفيهاتها ولزماتها، خاصة مع كبر حجم الشخصية فى الموسم الحالى».

وأكد حاتم صلاح أن فكرة المشاركة فى مسلسلين فى موسم واحد فائدة فنية كبيرة له، رغم الجهد المبذول فى العملين، مشيراً إلى أنه عاشق للكوميديا، ويشعر بسعادة كبيرة فى تجسيد أدوار الكوميديا، ويتمنى أن يقدم أدواراً مختلفة عن الكوميديا لكى تظهر مواهبه الفنية. مسلسل «الكبير أوى 7» بطولة أحمد مكى، رحمة أحمد، بيومى فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندى.

وبسؤاله عن دوره فى مسلسل «الصفارة» بتجسيد شخصية علاء، قال: «شخصية علاء مكتوبة بتفاصيل دقيقة، وهى شخصية رائعة وممتعة أثناء تقديمها مع فنان كوميدى مثل أحمد أمين، فهو اختارنى أنا ووليد عبدالغنى من فرقة 1980 المسرحية، وقدمنا فى فرقته «أمين وشركاه» التى قدمت ما يقرب من 10 حلقات على قناة دى إم سى».

وسخر «صلاح» من سر مسلسل «الصفارة» الذى يدور حول «نسيت اللى عملته فى جمصة»، قائلاً: «اللى حصل فى جمصة سر، الناس كلها بتسأل عن اللى حصل فى جمصة، بس أنا ماليش دعوة».