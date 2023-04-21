الجالية اليمنية تنظم حفل إفطار جماعي وتكرم عددا من الفنانين

نظمت الجالية اليمنية في القاهرة حفل الإفطار السنوي في ممشى أهل مصر، بحضور العديد من الشخصيات الفنية والرياضية والإعلامية من البلدين، وجرى تكريم عدد منهم في نهاية الأمسية التي أعقبت حفل الإفطار.

كما جرى تنظيم حفل إفطار تحت عنوان «المحروسة تعانق السعيدة»، في إشارة إلى مدى الترابط بين المصريين واليمنيين، ورسالة حب وامتنان من الجالية اليمنية المقيمة في مصر للشعب المصري.

وخلال الأمسية تم تقديم العديد من العروض الفنية المصرية واليمنية، فيما غنى المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم أغنية والده الشهيرة «أنا بكره إسرائيل»، لكنه غير كلماتها ليقول «أنا بكره إسرائيل وبحب شعب اليمن»، لينال تصفيقا حادا من الحضور.

تكريم عدد من الفنانين

وخلال الأمسية كرّم عبدالرحمن الفقيه، المسؤول عن تنظيم الحفل عددًا من الفنانين الذين شاركوا في عدد من الأعمال الفنية الناجحة خلال الشهر الكريم، ومنهم الفنان هشام إسماعيل الذي حقق نجاحا في دور «فزاع» بمسلسل الكبير أوي الجزء السابع، كما تم تكريم الفنان أحمد التهامي على دوره في مسلسل الكتيبة 101، والذي قدم من خلاله دور الرائد أحمد أبو النجا، كما تم تكريم الفنانة إلهام عبدالبديع والفنان مصطفى عباس، وعدد من الإعلاميين.

حضر الاحتفالية من الجانب اليمني عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والذين أكدوا على متانة العلاقة المصرية اليمنية على مر العصور، وعدم تأثرها بالمتغيرات التي قد تطرأ على العالم والمنطقة.