«الخارجية المصرية» تعزي اليمن في ضحايا حادث التدافع بصنعاء

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية للجمهورية اليمنية الشقيقة؛ إثر حادث التدافع المأسوي الذي شهدته مدينة صنعاء مساء أمس، مخلفاً أكثر من مائة ضحية ومئات المصابين.

تضامن مصر مع حكومة اليمن

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مشدداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب اليمن الشقيق في هذا الظرف الأليم.