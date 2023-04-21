روسيا تكشف تفاصيل انفجار بيلجورود.. حدث بسبب ذخيرة طائرة «سو 34»

كشفت وزارة الدفاع الروسية، في وفت مبكر من اليوم الجمعة، تفاصيل انفجار بيلجورود، أسفر عن أضرار في المنازل، دون وقوع ضحايا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات عن وقوع انفجار بيلجورود، دون وقوع سقوط ضحايا، وكان محافظ الإقليم الروسي، فياتشيسلاف جلادكوف، قال إن اثنين من الأشخاص تعرضا لإصابات وفقًا لبيانات أولية.

انفجار بيلجورود يرجع لخروج ذخيرة

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن انفجار بيلجورود، يرجع إلى خروج غير طبيعي لذخيرة جوية من طائرة من طراز «سو 34»، موضحة أن في حوالي الساعة 10:15 مساءً بتوقيت موسكو «09:15 مساء بتوقيت القاهرة»، خلال تنفيذ طائرة من طراز «سو 34» لرحلة فوق المدينة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، حدث خروج غير طبيعي لذخيرة جوية.

وكانت وسائل إعلام، أشارت في وقت سابق، إلى أن انفجار بيلجورود، لم ينجم عن طائرة مسيرة، موضحة أن على الأرجح نجم عن قنبلة ذكية أو صاروخ أطلقته القوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تشكيل حفرة بنفسجية بنصف قطر 20 مترًا

وأضافت الوزارة الروسية، أن التحقيق جارٍ في الحادث. وكان جلادكوف، محافظ الإقليم الروسي، فياتشيسلاف جلادكوف، قال في وقت سابق، إن الانفجار تسبب في تم تشكيل حفرة بنفسجية بنصف قطر 20 مترًا في المركز الإقليمي، وأشار المسؤول الروسي، إلى تلف عدد من السيارات المركونة وسقوط أعمدة خط الكهرباء.

وفي وقت سابق، قال عمدة المدينة، فالنتين ديميدوف، إن انفجار بيلجورود، تسبب في تدمير عدة شقق في «شارع شالاندينا».

من جانبه، أشارت وسائل إعلام، إلى عقد اجتماعا أمنيا طارئا في العاصمة الروسية «موسكو» عقب انفجار بيلجورود، لتحديد طبيعة القذيفة.