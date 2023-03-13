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إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق «بيلجورود» الروسية المحاذية لأوكرانيا

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أ ش أ
09:23 ص | الإثنين 13 مارس 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 4 صواريخ أوكرانية في أجواء منطقة بيلجورود، ما أدى إلى إصابة مواطن روسي على الأقل.

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الإثنين، إن نظام الدفاع الجوي عمل فوق أجواء المقاطعة، وأسقط 4 صواريخ من الجانب الأوكراني، أسفر عن إصابة مواطن على الأقل.

إصابة مواطن على الأقل

وأشار جلادكوف إلى أنَّ هناك أضرارا من جراء حطام الصواريخ في بعض المناطق، مضيفًا أنَّ سلطات الطوارئ في المقاطعة توجهت إلى مكان الحوادث.

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