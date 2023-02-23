وسائل إعلام أوكرانية: انفجار بأوديسا في الذكرى الأولى للأزمة مع روسيا

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بأنّ انفجارا وقع قبل قليل وسط مدينة أوديسا، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى للأزمة بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت العام الماضي وتحديدا في 24 فبراير 2022، بحسب قناة «العربية» في نبأ عاجل.

في السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أساء التقدير، مشيرا إلى أنّ الأزمة ليست ضرورة بل هي مأساة وبإمكان بوتين إيقافها بكلمة واحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أنّ حلف شمال الأطلنطي «ناتو» يحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا توجد طريقة يمكننا من خلالها رغم قدرتنا على العمل في أي مكان آخر في العالم، لافتا إلى أنّ مسؤوليتهم تمتد إلى ما وراء أوروبا.