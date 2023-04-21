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آلاف الفلسطينيين يستعدون لأداء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

كتب:

حسن رمضان
05:10 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
المسجد الأقصى المبارك - صورة أرشيفية

المسجد الأقصى المبارك - صورة أرشيفية

يحتفل الفلسطينيون، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وتوجه الآلاف منهم، فجر اليوم الجمعة، إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاتي الفجر وعيد الفطر المبارك.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أعلن  مساء أمس الخميس، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الساعة 05:35 صباحا بالتوقيت المحلي «05:35 صباحا بتوقيت القاهرة».

 

 

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية بينها موقع «القسطل» الإخباري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لأداء صلاة فجر أول أيام عيد الفطر من المسجد الأقصى المبارك.

ومساء أمس الخميس، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

 

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