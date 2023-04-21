قبل ساعات من صلاة عيد الفطر.. تعرف على استعدادات المسجد الحرام

تحتفل المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول العربية والإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا في المملكة، مساء أمس الخميس، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن الصلاة ستكون في الساعة 06:12 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي في مدينة مكة المكرمة.

تطهير بالمسجد الحرام استعدادا لصلاة عيد الفطر

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، إن الرئاسة استكملت استعداداتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، من خلال منظومة عمل متكاملة في تنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ..

لا إله إلا الله ..

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ..



⁧#تكبيرات_العيد⁩

⁧#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/fhN9itvbHc — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 20, 2023

وأضاف حيدر، أن رئاسة شؤون الحرمين، استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام، بتكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام.

توزيع سماعات الترجمة الفورية داخل المسجد الحرام

وخصصت رئاسة شؤون الحرمين، فرقاً ميدانية لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية، مشيرا إلى توفير الترجمة الفورية لخطبة صلاة عيد الفطر المبارك عبر توزيع السماعات لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والاستماع لها عبر منصة «منارة الحرمين» بكافة اللغات.

وأشار حيدر، إلى تخصيص مصلى للنساء يشرف عليها كوادر نسائية مؤهلة.