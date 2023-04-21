«حياة كريمة» توزع هدايا على المواطنين في صلاة العيد بالإسماعيلية 

وزعت حياة كريمة في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة الهدايا والحلوى على المواطنين والأطفال، خلال صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من الساحات والمساجد.

وانتشر متطوعو مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية في عدد من المناطق والساحات بمدينة القصاصين بالتزامن مع بدء صلاة عيد الفطر لتوزيع الهدايا لرسم الفرحة علي وجوه المواطنين.

وسادت حالة من الفرحة علي وجوه المواطنين في الساحات خاصة الأطفال، فيما شارك عدد من الأطفال في توزيع الحلوى على الأهالي والأسر الوافدين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

إقبال على الساحات في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إقبال كبير من المواطنين علي صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من الساحات في المدينة والمراكز والمدن، فيما توافد الآلاف من أهالي مدينة الإسماعيلية علي الساحات المحددة بجوار النادي الإسماعيلي، وساحات مسجد المطافي أحد أكبر مساجد الإسماعيلية ومسجد السلام بمنطقة حي السلام مع تواجد مبكر للأئمة والخطباء في كافة المساجد.

خدمات أمنية لتأمين صلاة العيد

وانتشرت قوات الشرطة في محيط المساجد والساحات في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك، فيما تفقد اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية الخدمات والارتكازات الأمنية.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم توجيه كافة الائمة والخطباء إلى المسجد بعد صلاة الفجر مباشرة مع متابعة أداء الصلاة عبر غرفة العمليات الرئيسية للمديرية.

طوارئ في الإسماعيلية

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية حالة الطوارئ مع متابعة غرف العمليات في كافة المديريات الخدمية، بالتزامن مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة.