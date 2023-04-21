آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بالساحات في الإسماعيلية «صور»

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من الساحات في المدينة والمراكز والمدن.

وتوافد الآلاف من أهالي مدينة الإسماعيلية على الساحات المحددة بجوار النادي الإسماعيلي، وساحات مسجد المطافي، أحد أكبر مساجد الإسماعيلية، ومسجد السلام بمنطقة حي السلام مع تواجد مبكر للأئمة والخطباء في كافة المساجد لأداء صلاة عيد الفطر.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم توجيه كافة الأئمة والخطباء إلى المسجد بعد صلاة الفجر مباشرة مع متابعة أداء صلاة عيد الفطر عبر غرفة العمليات الرئيسية للمديرية.

إقبال على ساحات المراكز والقري

وشهدت ساحات مراكز الشباب في مراكز محافظة الإسماعيلية والقرى، إقبال الأهالي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع انتشار الخدمات الأمنية لتأمين الصلاة وقت تواجد المواطنين.

ووزعت بعض مراكز الشباب، الهدايا على الأطفال الوافدين لأداء عيد الفطر المبارك مع أسرهم.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ في كافة المديريات الخدمية، بالتزامن مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة مع متابعة الشبكة الوطنية لكافة مواقف السيارات والحركة المرورية للمحافظة.