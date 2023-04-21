بث مباشر.. احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي مع أبناء الشهداء والمصابين

تقدم «الوطن»، بثا مباشرًا، لاحتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أبناء وأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة الباسلة والشرطة في مركز المنارة بالقاهرة.

وكان الرئيس السيسي أدى صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.