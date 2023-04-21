حوار بين الرئيس السيسي والطفلة منى أحمد زاهر.. دافع عنها وحماها من أبوها

قدمت الطفلة منى ابنة الفنان أحمد زاهر فقرة في احتفالية عيد الفطر 2023، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة، مع أبناء أبناء وأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الطفلةَ، وقال لها: «كل سنة وانتِ طيبة يا جميلة، أهلا وسهلا بكِ»، وردت عليه: «كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك، العيد زمان مكنش زي العيد دلوقتي».

وهنا قاطعها والدها ممازحا، وقال: «وأنتِ تعرفي إيه عن زمان؟! زمان بالنسبة لك كان أول إمبارح، وبعدين بتنصبي يا منى، مش المفروض تطلعي تقدميني؟! كلتي دوري وكلامي وكل حاجة».

ومازح الرئيس عبدالفتاح السيسي أحمد زاهر وقال له: «يا أحمد متقولهاش كده تاني، هي مش بتنصب وكل حاجة زي الفل، منى زي الفل»، ورد عليه أحمد زاهر قائلا: «حاضر يا ريس».

إلى ذلك، وجه الفنان الشكرَ لرئيس الجمهورية على مشاركته في الاحتفالية رفقة أهالي وأبناء شهداء مصر: «الأجيال الجديدة يعرفوا يعني إيه عيد وأهمية لمة وفرحة العيد، أمي وأنا صغير كانت بتاخدني عشان تشتري لي هدوم العيد، كنا بنلف على المحلات وأمي كانت تصر على شراء هدوم كبيرة عليّ عشان تعيش، مش مهم ألبس على مقاسي، وكنت أحضن الهدوم طول الليل عشان لما أصحى الصبح ألبسها وانزل جري عشان أروح أصلي وأرجع عشان نلم العيديات»، لتسأله ابنته: «فين العيدية؟!».