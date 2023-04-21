رنا سماحة: سعيدة بحضور احتفالية عيد الفطر مع الرئيس السيسي وأبناء الشهداء

قالت الفنانة رنا سماحة، إنّها سعيدة بالمشاركة في احتفالية عيد الفطر المبارك التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أسر الشهداء، موضحةً: «هذه الاحتفالية عظيمة، لم أحضرها من قبل، لكنني كنت اتابعها لأنها حدث رائع».

وأضافت «سماحة» على هامش مشاركتها في احتفالية عيد الفطر المبارك التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أبناء وأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة، ونقلتها قناة DMC الفضائية: «عندما تلقيت الدعوة للمشاركة شعرت بالسعادة، لأني أشارك أهالي شهداء وأسر الأيتام وذوي الهمم، هذا الاحتفال من أحلى الاحتفاليات وأكثرها إنسانية».

إلى ذلك، تطرقت الفنانة للحديث عن أعمالها، وقالت إنها ستطرح أكثر من أغنية سنجل الفترة المقبلة، مثل كان ليا صاحبة وطوب الأرض، كما ستقدم برنامجا جديدا على الإذاعة.