فرحة بشوارع كفر الشيخ عقب صلاة عيد الفطر.. توزيع بالونات وحلوى

عمت الفرحة والبسمة علي وجوه الآلاف من أبناء مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك داخل المساجد والساحات على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حيث تبادل المصلون التهاني بقدوم العيد، وسط مظاهر البهجة والفرحة للجميع.

توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال بشوارع كفر الشيخ

كما عمت مظاهر الفرحة بشوارع محافظة كفر الشيخ لقدوم العيد، وذلك من خلال توزيع البالونات والحلوى على الأطفال من قبل «حياة كريمة»، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة وأسرهم بتوزيع تلك الهدايا، التي رسمت البهجة والسرور على وجوههم.

محافظ كفر الشيخ يقدم التهاني للمواطنين

ومن جهته، وعقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الاستاد، بمدينة كفر الشيخ، قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء خالد بدر، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، التهنئة للمواطنين، بينما خرج المصلين من صلاة عيد الفطر المبارك متوجهين إلي أسرهم لتبادل التهاني فيما بينهم.