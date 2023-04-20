أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر، وذلك نظراً لوجود بعض من فروق التوقيت، حيث تم تحدد موعد الصلاة في كل محافظة ومدينة، التي من بينها موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ، غداً الجمعة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ

كما أشار البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن موعد عيد الفطر المبارك سيكون غداً الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، وهو الموافق أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجرياً، حيث تم تحديد مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والقطاع العام.

بينما حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ، وهي الساعة 5:47 دقيقة، ويكون موعد فجر أخر يوم في شهر رمضان المبارك في كفر الشيخ الساعة 3:58 دقيقة، وهو مع صباح يوم غداً الجمعة الأول من شهر شوال بحسب الحسابات الفلكية.

موعد صلاة العيد الفطر المبارك في كفر الشيخ

وأوضح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز الساحات وتنظيف المساجد في ربوع محافظة كفر الشيخ، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر2023 في كفر الشيخ، حيث يؤدي غداً الجمعة المصلين صلاة عيد الفطر المبارك، في 5002 مسجداً، وعدد49 ساحة.

تكبيرات عيد الفطر المبارك

وأشار أن تكبيرات يوم عيد الفطر المبارك تبدأ عقب أذان فجر اليوم، ثم يليها صلاة العيد في محافظة كفر الشيخ، وخطبة العيد في توقيت واحد داخل المساجد، والساحات.