أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في كفر الشيخ، والمقررة في 49 ساحة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بجانب عدد كبير من المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، حيث تم تجهيزها، ونظافتها، وفرشها لاستقبال المُصلين لإقامة شعائر صلاة العيد.

تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في كفر الشيخ

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في كفر الشيخ، بعد أن وقع الاختيار على 49 ساحة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لأداء صلاة العيد، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والأجهزة المعنية بالمحافظة، وذلك بجانب المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، منوهاً بأنه تم توفير التجهيزات اللازمة بالساحات والمساجد، واختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد، مع تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي في كل مسجد وساحة.

وأوضح «يونس»، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية أوقاف كفر الشيخ، وربطها بغرفة العمليات بديوان المحافظة، إضافة إلى الغرف الفرعية بإدارات الأوقاف بالمراكز، لمتابعة تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في كفر الشيخ، لافتاً إلى أنه يترأس غرفة العمليات، وتضم في عضويتها الشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ماهر أبو عيشة، مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبد الرازق الطريني، مسئول المساجد وجهاز تفتيش المتابعة بالمديرية.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة

وأفاد «يونس»، بأنه تم التشديد علي التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وإعداد تقرير مفصل عند نهاية صلاة العيد، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، مع ضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاةً لله ورسوله وتعظيماً لشعائر الله، مقدماً التهنئة لأهالي محافظة كفر الشيخ بحلول عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أنّ تستقبل الساحات والمساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة في محافظة كفر الشيخ المُصلين لأداء الصلاة المقررة بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة في أول أيام العيد.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في كفر الشيخ

ووفق معهد البحوث الفلكية فإن صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في تمام 05:47 صباحًا وفق التوقيت المحلي لمحافظة كفر الشيخ.