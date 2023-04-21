محافظ بورسعيد يشارك الأهالي صلاة عيد الفطر في ساحة المعمورة

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المعمورة بنطاق حي الشرق، وذلك وسط الآلاف من المواطنين، وبمشاركة نائبه المهندس عمرو عثمان نائب، واللواء مازن صبري مدير الأمن واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعدد من القيادات والأجهزة الأمنية و التنفيذية ببورسعيد.

المحافظ يهنئ الأمة الإسلامية

وقدَّم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم وأهالي محافظة بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليُمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فضل أيام العيد

وعقب الصلاة تبادل محافظ بورسعيد التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة، حيث تناولت خطبة العيد الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام، وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل في الطاعات عقب شهر رمضان، ثم صافح المحافظ المصلين والمواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك.

في نفس السياق، توافد آلاف المواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مرددين تكبيرات صلاة العيد واصطحب الآباء أبناءهم الصغار وزوجاتهم وذويهم لأداء صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور، وتبادل الجميع التهانئ بحلول العيد.