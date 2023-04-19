محافظ بورسعيد يستقبل وفدا «التخطيط» و«التنمية الاقتصادية» لمناقشة التقرير الطوعي

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطوات التنفيذية للبدء في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، وذلك بعد اختيار محافظة بورسعيد ضمن 3 محافظات كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية لإعداد التقرير الطوعي، الذي يعد التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد واللواء أيمن جمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، و دكتورة علا بهجت رئيس الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

تجهيز التقرير التطوعي

وخلال اللقاء أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته وخالص تقديره لاختيار محافظة بورسعيد إلى جانب محافظتي الفيوم والبحيرة لإعداد وتجهيز التقرير التطوعي على مستوى الجمهورية، وقدم محافظ بورسعيد شرحا موجزا حول الإنجازات التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات من خلال عرض فيلمين تسجيلين، مشيرا أن بورسعيد شهدت إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات خلال وقت قياسي، كما أشاد المحافظ بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العديد من المشروعات التي تمس حياة المواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة إعداد التقرير الطوعي بشكل دقيق وموضوعي سيكون له أثر وانعكاس مباشر علي توفير احتياجات المحافظة والمواطنين، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية للتوسع في إقامة المشروعات التنموية والخدمية.

الأعمال التنموية بالمناطق الأكثر احتياجا

وتطرق محافظ بورسعيد خلال حديثه، إلى الأعمال التنموية التي جرت بالمناطق الأكثر احتياجا للارتقاء بحياة المواطنين، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطن البورسعيدي والذي يبدو واضحا في عدد من القضايا وأهمها انخفاض معدل الإنجاب في محافظة بورسعيد، مشيرًا أن كافة المشروعات التي جرت ببورسعيد تستهدف المواطن في المقام الأول باعتباره أساس خطط التنمية المستدامة.

ومن جانبه ، وجه ممثلي وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين باستعراض محافظ بورسعيد لمجمل إنجازات المحافظة من خلال عرض شيق ومختصر، فضلا عن اهتمامه الكبير بالمواطن يعد محور التنمية والمشاركة، كما أعربوا عن فخرهم باختيار و مشاركة محافظة بورسعيد في إعداد التقرير الطوعي، الذي يعد فرصة جيدة لتوثيق إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد وتسهم في وضع بورسعيد على الأجندة الدولية.

بورسعيد تمتلك موارد محلية

وقال ممثلي الوفد أن محافظة بورسعيد تمتلك موارد محلية واستطاعت استغلالها وكانت محافظة لها تدفقات مركزية في المشروعات القومية وتسعى لرؤية الإنجازات على أرض الواقع والتحديات ووضع الخطوات والأولويات المستقبلية الخاصة بالمحافظة

ووجه محافظ بورسعيد خلال اللقاء، بأهمية الرصد الميداني للمشروعات التي جرت ببورسعيد وتأثيرها على المواطن ونوعية الحياة ببورسعيد، فضلا عن الدقة والشفافية في التوثيق و رصد التحديات والحلول المستقبلية التي تعود على المحافظة وأبنائها بالخير والتنمية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم من محافظة بورسعيد و التنسيق التام مع وفد وزارة التخطيط لأعداد التقرير على أعلى مستوى.