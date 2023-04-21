إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بـ18 مركز شباب في كفر الشيخ

أقامت مراكز شباب وأندية كفر الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف، صلاة عيد الفطر المبارك، بـ18 ساحة مركز شباب وناديا وهي «شنو، روينة، والاستاد الرياضي ببيلا، والمنشأة الكبرى، وكفر المرازقة، والخادمية، والاستاد بالنادي الرياضي بالحامول، وساحة الملعب الثلاثي بمركز شباب سنهور المدينة، وساحة مركز شباب الروضة، ومركز شباب إبشان، ومركز شباب الحمراوي، ومركز شباب بلطيم، ومركز شباب أبو طبل، ومركز شباب دفرية، والقرضا، ومحلة موسى، ونادي سخا».

اختيار 18 ساحة مركز شباب وناديا لأداء شعائر صلاة العيد

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف بكفر الشيخ، لاختيار 18 ساحة مركز شباب وناديا لأداء شعائر صلاة العيد، مضيفًا أنّ مراكز الشباب تستعد لتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ

وأشار «محروس»، إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، وإتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها، لافتًا إلى أنّ الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حريصة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

الجدير بالذكر، أنّ الساحات المتاحة لصلاة العيد بالمدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.