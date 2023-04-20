محافظ أسيوط يشارك 1000 طفل من ذوي الهمم حفل إفطار جماعي

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في حفل الإفطار الجماعي والليلة الرمضانية لأكثر من 1000 طفل من الأيتام وذوي الهمم، الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بمركز شباب مدينة الرحاب بأسيوط الجديدة، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك وعيد أسيوط القومي.

جاء ذلك بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس علي شحاتة نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ونفيسة عبد السلام مسؤول المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط ومحمود زهير ممثل مجموعة العربي وممثلي بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة أكثر من 1000 طفل ممثلين لدور الأيتام والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

الليلة الرمضانية

بدأت الاحتفالية بتناول المحافظ الإفطار مع الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الهمم من مختلف قرى ومراكز المحافظة، وسط جو من الفرحة والسعادة من الحضور، وبدأت الليلة الرمضانية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط ترديد الحضور ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم عرض لبعض الفقرات والتواشيح الدينية لفرقة الإنشاد الديني وسط مشاركة وتفاعل من الحضور.

كما سلم المحافظ، بعض الهدايا العينية على الأطفال المشاركين في الاحتفال، كما أهدى محمود زهير ممثل مجموعة العربي الدرع التذكاري للمحافظ بمناسبة الاحتفال بعيد أسيوط القومي ودعمه الكامل للأشخاص ذوي الهمم من أبناء المحافظة والأطفال الأيتام، كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الهمم ابتهاجًا بهذه المناسبة.

تمكين ذوي الهمم

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على دعمه الكامل لتمكين ذوي الهمم والقدرات الخاصة في كافة القطاعات ودمجهم في المجتمع فضلًا عن دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة ذوى القدرات الخاصة لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كافة القطاعات، فضلًا عن الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لتمكين ذوي الهمم ودعمهم منها تفعيل تعيين نسبة 5% لتعيين ذوى الهمم بكافة القطاعات والشركات وإنشاء الرامبات بجميع المدارس لتوفير الاتاحة وتسهيلاً لدخول الطلاب ذوي الإعاقة الحركية بالمدخل الرئيسي للمدرسة وإلى حجرات الأنشطة والفصول الدراسية.

وتعميم تنفيذ رامب لذوي الإعاقة الحركية بجميع المنشآت التعليمية وكافة الجهات الحكومية والمصالح بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كافة الدعم والاهتمام لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات والقطاعات، لافتًا إلى لقاءاته الدورية مع ذوي الهمم وحرصه الدائم على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم والمضي قدمًا في تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة، وإتاحة دور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول على كافة حقوقهم.

المشاركة المجتمعية

ووجه المحافظ الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة العربي المشاركين في هذا الحفل الرائع، مشيدًا بجهودهم ومشاركتهم المجتمعية في كافة المناسبات تزامنًا مع الاحتفالات المختلفة، مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالمشاركة المجتمعية في كافة المبادرات والفعاليات التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة بقرى ومراكز المحافظة، ضمن فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.