إصابة أم وأطفالها في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيبت سيدة في العقد الرابع من العمر، وأطفالها الثلاثة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، قُبيل الإفطار، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، خلال عودتهم من القاهرة إلى أسيوط لقضاء أجازة عيد الفطر بين أفراد عائلتهم وأداء صلاة العيد في مسقط رأسهم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بعد كوبري أبو صير، وإصابة مستقليها بإصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم عن إصابة 4 أشخاص وهم أم وأطفالها بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم:

إلهام محمد إسماعيل، 40 سنة.

محمد كمال عبد الحميد، 15 سنة.

سارة كمال عبد الحميد، 15 سنة.

زياد كمال عبد الحميد، 9 سنوات.

والمصابين هم أم وأطفالها الثلاثة، وجميعهم من محافظة أسيوط.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى وضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.