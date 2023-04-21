تسجيل 11 هزة أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 11 هزة أرضية بقوة تراوحت بين 1.9 و3.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 27.8 كيلومتر، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

9 هزّات مسجلة موزعة في لواء إسكندرون

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنّ الهزّات المسجلة توزعت على 9 هزّات في لواء إسكندرون، بينها هزة بقوة 3.3 درجة، وهزة واحدة غرب حمص شدتها 1.9 درجة، وهزة وسط تركيا شدتها 2.6 درجة.