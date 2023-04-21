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تسجيل 11 هزة أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

كتب:

أ ش أ
09:47 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
زلازل سوريا- ارشيفية

زلازل سوريا- ارشيفية

أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 11 هزة أرضية بقوة تراوحت بين 1.9 و3.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 27.8 كيلومتر، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

9 هزّات مسجلة موزعة في لواء إسكندرون

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنّ الهزّات المسجلة توزعت على 9 هزّات في لواء إسكندرون، بينها هزة بقوة 3.3 درجة، وهزة واحدة غرب حمص شدتها 1.9 درجة، وهزة وسط تركيا شدتها 2.6 درجة.

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بقلم أ ش أ